Minacce di Morte alla Consigliera FdI Maria Grazia Benedetto: Proiettile Inviato a Vermezzo

Maria Grazia Benedetto, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vermezzo con Zelo, ha ricevuto una busta contenente un bossolo di proiettile e un messaggio che la invitava a ritirarsi dalla politica. Questo evento ha suscitato una forte reazione di solidarietà da parte di vari esponenti politici. Alessandro Filadelfia, capogruppo della minoranza, così come altri consiglieri comunali, hanno subito manifestato il loro sostegno alla Benedetto.

Le dichiarazioni di solidarietà sono giunte anche da Christian Garavaglia, capogruppo di FdI in Regione Lombardia, e Guglielmo Villani, presidente provinciale di FdI, che hanno descritto l’episodio come un attacco non solo alla consigliera, ma anche ai fondamentali principi di democrazia e libertà. Anche la Lega ha espresso vicinanza tramite Alessio Zanzottera e Fabrizio Cecchetti, sottolineando che è inaccettabile l’intimidazione di chi si dedica al bene della comunità.

Maria Grazia Benedetto, che ha anche ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura, ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Nonostante il gesto intimidatorio, la consigliera ha dichiarato di sentirsi “tranquilla”. Tuttavia, le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere se esista un reale pericolo per la sua incolumità. L’episodio è avvenuto a Vermezzo con Zelo, un comune di circa seimila abitanti, e ha posto l’accento sull’importanza della partecipazione democratica, specialmente nei piccoli comuni, dove l’impegno politico richiede notevoli sacrifici.

La vicenda di Benedetto non è isolata. Un altro caso simile si è verificato recentemente a Lecce, dove Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, ha ricevuto una minaccia di morte con un proiettile a casa sua. Questi eventi evidenziano una preoccupante tendenza di intimidazioni nei confronti di politici a vari livelli, che rischia di compromettere la libertà di espressione e l’impegno civico.

In conclusione, la minaccia ricevuta da Maria Grazia Benedetto ha sollevato una mobilitazione di solidarietà da parte della politica, con l’obiettivo di difendere non solo la consigliera, ma anche i valori fondamentali della democrazia. Le indagini sono in corso per chiarire la situazione e garantire la sicurezza della consigliera.