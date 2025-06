Minacce di morte a Emiliano: denuncia dopo la protesta su Israele

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha ricevuto minacce di morte tramite messaggi sui social, accusato di essere “amico dei terroristi” dopo l’annuncio dell’interruzione dei rapporti con Israele per protestare contro le politiche di questo governo e il conflitto in Palestina. Emiliano, assistito dall’avvocato Gaetano Sassanelli, ha sporto denuncia e ha salvato gli screenshot delle minacce.

I messaggi, provenienti da un profilo anonimo, includono insulti e affermazioni minacciose, come “Faremo saltare in aria te e la Regione”. Emiliano ha chiarito che la sua critica è rivolta esclusivamente alle politiche del governo di Netanyahu, ribadendo il rispetto per il popolo israeliano e dichiarando di non aver paura di eventuali intimidazioni.

La Digos di Bari e la polizia postale stanno indagando per identificare il mittente dei messaggi, che usa un profilo falso. L’argomento sarà discusso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, il quale potrebbe esaminare la possibilità di una scorta per Emiliano.

Dopo la decisione di Bari il 30 maggio, Emiliano ha invitato tutti i dirigenti della Regione a interrompere i rapporti con Israele, rendendo la Puglia la prima regione ad adottare questa posizione. Questa iniziativa è stata seguita da altre regioni, come Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, con l’obiettivo di una proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it