Minacce di Carcere per Diffamazione

Luisa Kremleva, modella e influencer spagnola, si trova ora ad affrontare un processo di calunnia, dopo aver accusato nel 2017 il calciatore Theo Hernandez di stupro. Kremleva, nota per la sua presenza televisiva e sui social media, deve presentarsi in tribunale a Malaga il 28 ottobre, dove i giudici richiedono due anni di carcere e una multa di 12.000 sterline.

La denuncia, risalente al 2017, sosteneva che Hernandez, attuale difensore del Milan e della nazionale francese, avesse commesso violenza sessuale dentro un’auto presso una discoteca. Secondo Kremleva, il calciatore le avrebbe inflitto lesioni al ginocchio dopo un alterco, spingendola fuori dalla vettura. In una dichiarazione dell’epoca, Kremleva affermò di avere prove delle lesioni e chiese le scuse di Hernandez, ma il calciatore negò fermamente ogni accusa, affermando che il rapporto fosse consensuale.

La polizia spagnola aprì un’indagine ma il caso fu archiviato per mancanza di prove. Inoltre, emersero filmati di sorveglianza che dimostravano come Kremleva fosse caduta accidentalmente all’esterno della discoteca, contraddicendo le sue affermazioni. Ora, Kremleva è accusata di aver agito “maliziosamente”, lanciando accuse di stupro dopo che Hernandez si era rifiutato di tornare a casa con lei.

In risposta, Kremleva ha dichiarato sui social che non è stata arrestata né condannata e che la verità verrà presto alla luce. La madre ha anche confermato che la figlia non era in stato di arresto, ma si era recata in tribunale per ricevere notifica della nuova accusa.

Theo Hernandez, nato il 6 ottobre 1997 a Marsiglia, è un calciatore di successo, famoso per il suo ruolo di terzino sinistro. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Atlético Madrid e ha giocato con squadre di prestigio come il Deportivo Alavés e il Real Madrid, prima di trasferirsi al Milan nel 2019, contribuendo alla vittoria del campionato nel 2022.

Ora la situazione si complica ulteriormente con l’apertura del processo per calunnia, con molte aspettative riguardo all’esito e alle eventuali implicazioni per entrambe le parti coinvolte.