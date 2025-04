Minacce dai camorristi a Sulmona: Meloni interviene su Andrea Delmastro

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è stato minacciato di morte da due detenuti nel carcere di Sulmona, ritenuti legati al clan camorrista Ascione-Papale. Secondo un verbale della polizia penitenziaria, i detenuti avrebbero dichiarato l’intenzione di far “saltare in aria” Delmastro, il quale è attivamente coinvolto nel dibattito sulla sicurezza carceraria. Dopo la diffusione della notizia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà al sottosegretario, definendo l’episodio “gravissimo” e sottolineando la necessità di non sottovalutare tali minacce.

Il verbale è stato redatto il 29 marzo e attira l’attenzione delle autorità competenti, che potrebbero avviare un’inchiesta formale per valutare la credibilità delle minacce. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la gestione dei detenuti ad alta pericolosità, in particolare nelle sezioni riservate a mafiosi e camorristi. Anche il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, ha richiamato l’attenzione sul rischio per gli operatori e ha sollecitato una reazione unitaria da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza del personale.

Delmastro è noto per il suo sostegno a misure come il 41 bis e l’ergastolo ostativo, strumenti centrali nelle politiche penitenziarie italiane. Le minacce che ha subito evidenziano la pressione elevata a cui è sottoposto il sistema penitenziario italiano e saranno probabilmente oggetto di discussione in Parlamento, dove le minacce mafiose verso figure istituzionali rappresentano una priorità di massima importanza.