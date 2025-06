Minacce alla figlia di Meloni: il prof Stefano Addeo indagato

Stefano Addeo, il docente di tedesco di Napoli, è al centro di un’inchiesta per minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni. Addeo, che insegna dal 1993 e attualmente presso il liceo Enrico Medi di Ciacciano, ha attirato l’attenzione per aver pubblicato commenti offensivi sul suo profilo X, in particolare augurando alla piccola Ginevra la stessa “sorte” della 14enne Martina Carbonaro, vittima di una tragedia a Afragola.

Le indagini si concentrano sulle dichiarazioni del 65enne, che ha successivamente cancellato il proprio profilo. Le forze dell’ordine stanno cercando ulteriori prove che possano configurare reati, oltre agli insulti già emessi.

Addeo non è nuovo a comportamenti del genere; negli anni ha postato contenuti offensivi anche contro altri esponenti politici, tra cui Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Augusta Montaruli. Le sue affermazioni suscitano una condanna trasversale nella politica, da parte di diverse figure di spicco.

In attesa di sviluppi, la situazione di Addeo rimane sotto scrutinio da parte delle autorità, mentre il caso ha suscitato indignazione pubblica e richieste di giustizia per le minacce rivolte a una bambina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it