Minacce alla cybersecurity in Italia

Mentre l’Occidente si prepara alla guerra ibrida, una minaccia è stata lanciata contro i cyber soldati arruolati contro la Russia. La minaccia, apparsa sulla piattaforma X di Elon Musk, firmata dal profilo Devman, afferma che la criminalità informatica non si limita allo spazio digitale e che i nemici del Cremlino sono in pericolo, anche lontano da trincee e al riparo di una scrivania.

L’intimidazione è stata raccolta da Dmitry Smilyanets, un ex criminale informatico russo condannato negli Stati Uniti per il furto di 160 milioni di dati di carte di credito. Smilyanets, ora product manager della multinazionale Recorded Future, ha pubblicato la minaccia su LinkedIn e ha invocato la protezione di Donald Trump, affermando che l’amministrazione deve proteggere il patrimonio e le famiglie dei cyber soldati, poiché gli avversari non limitano la loro rappresaglia solo con il cyber e possono agire anche se distanti.

La minaccia è stata ritenuta credibile dagli addetti ai lavori e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei cyber soldati e delle loro famiglie. Gli esperti ritengono che la minaccia sia un esempio di guerra psicologica e che i russi sono maestri in questo campo. La Casa Bianca ha intenzione di arruolare esperti della società civile per aiutare a organizzare attacchi informatici contro avversari stranieri, il che potrebbe espandere un conflitto elettronico oscuro.

In Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato un progetto per arruolare migliaia di cyber soldati per affrontare la guerra ibrida contro la Russia. Tuttavia, gli esperti ritengono che ci saranno problemi nel trovare personale qualificato a causa dei bassi salari nella Pubblica amministrazione e della mancanza di garanzie concrete di protezione. La Germania ha annunciato una maxi offensiva sul terreno cyber per il 2026, con il rischio di intaccare il diritto alla privacy.