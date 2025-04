Minacce ai Carabinieri durante l’Operazione di Blitz

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio e lesioni personali è il risultato di un’operazione dei Carabinieri a Bologna. Un giovane di 25 anni, un maliano senza fissa dimora e disoccupato, è stato fermato in Piazza Scaravilli, un luogo noto per l’attività di compravendita di droga, mentre cercava di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

L’arresto è avvenuto durante un servizio volto a contrastare i reati legati agli stupefacenti. I militari hanno osservato il giovane mentre cedeva qualcosa dal suo borsello a un’altra persona, ricevendo in cambio del denaro. Dopo aver fermato entrambi, il 25enne è stato trovato in possesso di circa 100 euro in banconote e 12 grammi di hashish. L’acquirente, un 21enne statunitense, ha consegnato spontaneamente la sostanza acquistata ed è stato segnalato alla Prefettura.

Durante l’operazione, il maliano ha tentato di opporsi ai controlli utilizzando frasi minacciose e adottando un comportamento aggressivo verso i Carabinieri. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato successivamente tradotto in tribunale per un processo con giudizio direttissimo.

Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e tutelare la sicurezza pubblica a Bologna.