Minacce a Susanna Ceccardi: la politica non si ferma

Un messaggio minatorio ha colpito l’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, che ha denunciato l’accaduto sui social media. Il contenuto del messaggio recitava: “Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo”. Ceccardi ha affermato di non avere intenzione di lasciarsi intimidire e di voler continuare a lavorare a testa alta.

Nel suo intervento, Ceccardi ha sottolineato l’importanza del coraggio in politica e il dovere di denunciare comportamenti violenti. Ha condiviso una prova fotografica delle minacce ricevute sul proprio profilo, con il nome dell’autore censurato ma riconoscibile attraverso l’immagine del profilo. Prima di inviare le minacce, l’utente aveva condiviso un’immagine che mostrava i corpi di 45 presunti ostaggi palestinesi nelle carceri israeliane.

In un comunicato stampa, l’europarlamentare ha ribadito il suo impegno per la sicurezza e i valori occidentali, manifestando chiaramente che non si farà intimidire dalle minacce. Ha affermato: “Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa. Chi pensa di mettermi a tacere con l’intimidazione o la violenza si sbaglia di grosso”. Ceccardi ha confermato il suo impegno continuo contro l’estremismo e ogni forma di illegalità.

Per quanto riguarda le minacce ricevute, l’eurodeputata ha deciso di affidare l’incarico ai propri legali per denunciare l’autore.