Minacce a Santanchè, identificato l’autore

La ministra del Turismo ha annunciato che è stato identificato l’autore delle minacce social dirette a lei. A margine del BizTravel Forum a Milano, ha ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro svolto, sottolineando che sono riuscite a scoprire chi è l’autore delle minacce, dove abita e quali fossero le sue intenzioni.

L’uomo in questione è un utente Facebook che aveva scritto messaggi minatori nei confronti della ministra, tra cui “Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle”. Dopo la segnalazione, le autorità sono riuscite a risalire alla sua identità.

La ministra ha commentato l’episodio, esprimendo preoccupazione per il clima di odio che porta a minacciare le persone di morte, ma ha anche affermato di non voler fare altri commenti e di continuare a svolgere il suo lavoro.

Il mondo della politica ha espresso solidarietà alla ministra, con il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha espresso vicinanza e condanna per le minacce di morte ricevute. Anche la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati ha condannato gli episodi di violenza online e ha sottolineato l’importanza di perseguire e contrastare le minacce di morte con ogni mezzo a disposizione delle autorità.