Mina torna in radio venerdì 20 novembre con due brani, per lei, inediti ‘Un tempo piccolo’ e ‘Nel cielo dei bars’: il primo chiude ‘Cassiopea’ mentre il secondo è l’ultima traccia di ‘Orione’ i due volumi del concept antologico ‘Italian songbook’, il nuovo progetto discografico di Mina in uscita il 27 novembre. Per accompagnare le prime due pubblicazioni della serie ‘Italian Songbook’, Mina canta per la prima volta due tra i più bei brani della musica italiana, di due artisti diversi tra loro ma molto simili benché di due epoche differenti. Un omaggio, dunque, a due grandi autori, ricordare non è mai abbastanza: Franco Califano e Fred Buscaglione.

Fonte