Nuova collaborazione per Mina e Celentano. I due grandi artisti italiani tornano a cantare insieme, a 25 anni di distanza dalla loro ultima collaborazione che portò alla realizzazione di brani iconici della musica italiana, come Acqua e Sale e Brivido Felino. La coppia d’oro ritorna sulle scene musicali con The Complete Recordings, progetto che contiene i brani più famosi di entrambi, ai quali si aggiunge una canzone inedita. Il nuovo lavoro di Mina e Celentano è preordinabile dal 12 novembre e uscirà, sia nei negozi fisici che sulle piattaforme digitali, a partire dal 26 novembre 2021.

Mina e Celentano, in arrivo The Complete Recordings

Dopo 25 anni, Mina e Celentano ritornano a fare musica insieme, pronti a lanciare, sul mercato musicale, The Complete Recordings, nuovo progetto che uscirà il 26 novembre 2021 e che i fan potranno preordinare a partire dal 12 novembre. All’interno di questa nuova raccolta, saranno presenti le canzoni più conosciute dell’album Mina Celentano, più un inedito, che – al momento della sua uscita – fu un vero e proprio successo, vendendo in Italia più di un milone e 200 mila copie, ottenendo il doppio disco di diamante. Il video di Acqua e Sale:

Niente è ancora perso è il titolo della canzone inedita che comporrà questa raccolta completa delle registrazioni della coppia d’oro della musica italiana. Oltre a questo brano, ci saranno – inoltre – altre diciotto canzoni a completare il lavoro in uscita.

La tracklist di The Complete Recordings

All’interno della raccolta di The Complete Recordings ci saranno ben 19 brani oltre all’inedito Niente è ancora perso. Ecco la lista completa: