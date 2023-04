Mina e Blanco, ascolta il duetto: “Un onore, lei molto moderna”

Il nuovo album di Blanco, Innamorato, è finalmente uscito e il brano più atteso dai fan è senza dubbio quello in collaborazione con Mina.

20 anni lui, 83 anni lei: Blanco e Mina hanno inciso insieme Un Briciolo Di Allegria descritto come “un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo”. Nel video la cantante ovviamente non compare, ma si intravede una donna con una lunga treccia sullo sfondo.



Il video di Un Briciolo Di Allegria è stato diretto da Simone Peluso ed è un chiaro omaggio ai film noir in bianco e nero con atmosfere hitchcockiane. È stato girato a Villa Augusta ad Ariccia, in provincia di Roma.

“Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

Blanco, vestito in abiti eleganti e raffinati, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana che canta con lui sulle note del brano, Mina. La riconosciamo dalla sua inconfondibile treccia, ma riusciremo a vedere soltanto la sua ombra e la sua sagoma.

Del loro duetto ne hanno parlato anche al Tg1 dell 20:00.

Il duetto di Mina e Blanco al TG1#TG1 pic.twitter.com/GhnDEU5DiG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 13, 2023

All’interno di Innamorato c’è anche una traccia che si intitola Ancora, Ancora, Ancora ma questa volta non c’entra niente Mina. A parte il titolo non ha niente in comune col singolo più famoso della cantante.