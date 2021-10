Mina di Star in the Star è Lola Ponce? La foto toglierebbe ogni dubbio, ma andiamo per gradi.

Nel corso delle puntate la Mina di Star in the Star si è esibita in brani come Insieme, Parole Parole, Grande Grande Grande, Amor Mio, E Se Domani ed infine anche Città Vuota.

Voglia di riscatto per la nostra Mina: riuscirà con questa esibizione ad evitare lo show-down? Quale sarà la #StarintheStar? pic.twitter.com/Dq8w6cWBj4 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 7, 2021

Nel corso della quarta puntata, Ilary Blasi ha dato degli indizi per indovinare la star che si nasconde dentro la star: è una donna, ha vinto il Festival di Sanremo in coppia ed ha mostrato pure una foto del trofeo vinto. Ed è proprio quest’ultima ad averla “sgamata”, perché nonostante i giudici abbiano cercato di sviare, quella foto appartiene proprio a Lola Ponce, che ha vinto il Festival di Sanremo con Giò Di Tonno nel 2008.

Per Marcella Bella, infatti, la star nella star è Tosca (che ha vinto Sanremo nel 1996 in coppia con Ron nel 1996), per Claudio Amendola è Anna Oxa (che ha vinto Sanremo con Fausto Leali nel 1989), mentre per Pucci è Luisa Corna. Che ha sì partecipato a Sanremo con Fausto Leali, ma non lo ha mai vinto.

Insomma, poche chiacchiere, i fatti parlano: Mina di Star in the Star è Lola Ponce.

Ecco la foto originale:

Ma tu dimmi se Lola Ponce doveva finire sotto la maschera di Mina per tornare a lavorare in Italia. #StarInTheStar pic.twitter.com/8USTCk3IFx — Borraccino (@borraccino_) October 7, 2021