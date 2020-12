Mina canta una nuova versione di This Is Me prima del discorso di fine anno del presidente della Repubblica per un inedito spot Tim.

Ci sarà anche la voce di Mina a salutare questo tremendo 2020 e ad accompagnarci verso un 2021 sicuramente duro, ma che deve essere di rinascita e ripresa per tutti. Prima del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, verrà trasmesso un inedito spot della Tim, ancora una volta accompagnato dalla grande tigre di Cremona, che stavolta presenterà una versione italiana di This is Me, tema principale del musical The Greatest Showman.

Mina canta This is Me il 31 dicembre

La notizia è stata data su Facebook dal fanclub ufficiale di Mina: “Nemmeno tre ore da un bel Capodanno… Domani sera (oggi, ndr) sulle principali reti nazionali, prima del discorso di fine anno del presidente Mattarella, Tim celebrerà i 100 anni della telefonia italiana con uno spot in cui Mina canterà la verisone italiana di This is Me, tema principale del film musical The Greatest Showman del 2017“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/minamazziniofficial

Mina ancora con Tim: la nuova canzone è This is Me

Sarà dunque ancora una volta Tim a permetterci di ascoltare la voce della grande tigre di Cremona, da poco tornata alla musica con un doppio album di cover che celebrano la grande musica italiana. This is Me è il brano simbolo del film di Michael Gracey The Greatest Showman, con Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Michelle Williams, un musical che celebra la nascita dell’industria dell’intrattenimento.

Cantata da Keala Settle, si è aggiudicata il Golden Globe per la migliore canzone originale ed è stata candidata anche all’Oscar. Nel 2017 una nuova versione è stata firmata da Kesha, mentre oggi torna a rivivere in italianao in una versione di pregio, con la voce dell’inimitabile Mina. L’omaggio arriva in occasione di uno spot speciale di Tim per i 100 anni di innovazioni delle telecomunicazioni in Italia.

Di seguito il lyric video di This is Me:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/minamazziniofficial