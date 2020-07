A distanza di un paio di mesi dalla squalifica di Sherry Pie da RuPaul’s Drag Race dopo le accuse di catfishing, un’altra queen è finita al centro delle polemiche perché accusata da due uomini di molestie sess**li. Sto parlando di Mimi Imfurst, volto della Season 3 e di All Stars 1.

Ad accusare Mimi Imfurst di molestie è stato Jimmy Boone, co-fondatore di Drag Race Entertainment, che via social ha scritto:

“Sono sei anni che penso ‘Devo dire qualcosa?’ oppure ‘Qualcuno se ne preoccuperà davvero?’ ed alla fine sono giunto alla conclusione che ho bisogno di condividere una delle mie prime esperienze sulla scena drag. Io ed il mio ragazzo Joseph Cassise ci siamo iscritti come comparse (non pagate) per un video musicale di Mimi Imfurst. Il video si girava in una casa a Cherry Hill, in New Jersey, intorno ad una piscina. Eravamo tanti ragazzi in costume da bagno”.