Per due giorni la pm Angioni ha ribadito in tv di avere la personale certezza di aver individuato Denise Pipitone. Milo Infante già lunedì pomeriggio a Ore 14 aveva palesato dei dubbi su questa pista e poco fa ha chiarito che la ragazza trovata dal magistrato non è Denise.

“Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. – ha dichiarato Milo Infante – Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti”.

Alberto Matano ha fatto eco al collega: “Non sarebbe la figlia di Piera Maggio, c’è anche una discordanza di età. La ragazza che è stata individuata come Denise in realtà sarebbe la cugina dell’ex di Jessica Pulizzi. […] Ho ricevuto un sms sulla presunta Denise. Sarebbe molto seccata dalle affermazioni dell’ex pm Angioni e potrebbe sporgere denuncia. Abbiamo fatto delle verifiche e molti elementi portano a pensare che non sia effettivamente Denise“.

La ragazza trovata dalla Angioni è in realtà tunisina e avrebbe più anni di Denise. Io però mi domando di quali persone la pm si è avvalsa per farsi così ingenuamente raggirare da quel miserabile mitomane… Possibile che non abbia fatto precise verifiche? #DenisePipitone — Daniela Nocentini (@DanielaNocenti1) June 15, 2021

Penso che sia la risposta che avevamo bisogno…la “presunta” Denise in realtà abitava a 500 m dalla casa di Piera a Mazara…

#DenisePipitone pic.twitter.com/Z4G3KsKVT1 — Percy #LiberateDenise (@cillianpics) June 15, 2021

Milo Infante e i contatti con Piera Maggio.

“Abbiamo fatto delle verifiche e tanti particolari non tornavano. Abbiamo informato la Angioni che la sua pista non tornava. Lei ci ha detto che intendeva andare avanti. Non è nostro compito criticarla. La Angioni è convinta di questa sua certezza, che Denise è madre, è sposata e che sta in una famiglia benestante. Per noi finisce qui adesso. Poi però la Angioni ha dato la notizia e Piera Maggio ha scoperto tutto in diretta e si è chiesta se fosse tutto vero. Noi le abbiamo detto che per noi non era sua figlia.

Con questo non siamo contro la Angioni. Certo, non siamo d’accordo con lei adesso. Stamani la pm ha continuato a pubblicare le foto di questa ragazza. Ma come facciamo a dire che non si tratta della Pipitone? I suoi genitori sono tunisini, il suo colore della carnagione è molto più scuro di quello di Denise, ricorda la sua infanzia. Lei ha vissuto per tanti anni a Mazara Del Vallo e abitava a poche centinaia di metri da Piera Maggio.

Anche la cugina della ragazza ci ha detto ‘la finite di dire che Sabrina è Denise?’. Alla fine ci ha scritto la ragazza dicendoci che è molto innervosita e infastidita. Adesso occupiamoci di altro e se la Angioni decide di andare avanti lo fa nelle sue possibilità. Ma non ci basta sapere che Sabrina ha 6 anni in più di Denise e che i suoi amici e i genitori ci stanno dicendo che non è la figlia di Piera? – conclude Milo Infante – Questa è una verità oggettiva”.