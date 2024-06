Milo Infante polemico con la Rai che non lo valorizza: “Ecco cosa è successo”

Milo Infante conduce ogni pomeriggio su Rai2 il programma di cronaca nera Ore 14 che, nonostante vada oggettivamente bene, non viene granché considerato dai vertici Rai che sembrano snobbarlo. Intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera ne ha così approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Se avessi dovuto scommetterci un centesimo quando ho iniziato quattro anni fa, non l’avrei fatto. Anche perché arriviamo dalle rubriche del Tg, non abbiamo il 30% di traino. Eppure, lo share sale dal 5 all’8, al 9%, e siamo più visti anche del programma che ci segue: vuol dire che la gente si sintonizza proprio per vedere noi”. Nonostante questo, però, Milo Infante sostiene: “Siamo il programma più inosservato nella storia della tv: mai visto un comunicato sugli ascolti record, mai stati citati in una conferenza stampa”.

Il conduttore si è poi lamentato del direttore Paolo Corsini che non sentirebbe quasi mai.

“Poi, il direttore Paolo Corsini, quando lo sento, mi dice: “non ti chiamo perché non mi dai problemi”. Ma se un pezzo della Rai ci ignora, la considerazione del Tg ci consente di arrivare sulle notizie fra i primi. Questo è uno dei motivi del nostro successo, un altro è l’alchimia fra il pubblico e i nostri ospiti, che non rispondono a domande a piacere, ma apportano informazioni, esperienze, elementi di verità. Piace anche che non abbiamo paura di prendere posizione e siamo sempre contro le ingiustizie”.

Milo Infante, le altre polemiche in Rai per Diaco e Balivo

Questa non è l’unica polemica che Milo Infante ha sollevato nei confronti della Rai. Tempo fa si è lamentato apertamente con Pierluigi Diaco che, allungandosi con BellaMa’, lo aveva fatto iniziare circa un quarto d’ora in ritardo (“Ben ritrovati ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di aspettarci a Ore 14 che oggi inizia alle 14:14. Potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma al di là delle battute vi dico che oggi andiamo in onda alle 14:14 ma speriamo domani di andare in onda al nostro orario“). Ne ha avute anche per Caterina Balivo colpevole di parlare dello stesso argomento di cronaca che stava affrontando anche lui.