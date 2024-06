“Milo Infante è il bello di Rai2”, il conduttore replica stizzito alla battuta di Fiorello: “Invidia”

Milo Infante nel corso di una lunghissima intervista che ha rilasciato giorni fa al Corriere della Sera se l’è presa anche con Fiorello che in più occasioni, durante il suo VivaRai2, lo ha chiamato con il soprannome di “il bello di Rai2“. Un commento che non è mai piaciuto al conduttore di Ore 14.

“Perché mi chiama il bello di Rai2? È solo invidia per i miei capelli! A furia di malignità, mi ha fatto togliere la parrucchiera: la Rai l’ha mandata da Alessandro Cattelan. Ormai, i capelli me li pettino da solo“. Un commento che è stato definito dal Fatto Quotidiano “una nota piccata” e non certo una battuta mal riuscita.

Milo Infante aveva già avuto modo di lamentarsi di Fiorello anche lo scorso gennaio quando lo showman l’aveva erroneamente citato a VivaRai2 come “conduttore con il quale Fedez aveva avuto dei problemi”. Ma il rapper all’epoca non si riferiva a lui, bensì a Michel Dessì di Pomeriggio 5.

“Un abbraccio a Fiore, ma ha sbagliato: Fedez non se l’è presa con me ma con Myrta. Adesso basta, diamoci tutti quanti una regolata. […] Fedez se l’è presa con Myrta Merlino in difesa della Ferragni e con i colleghi che sostavano sotto casa sua“.

Milo Infante felice del successo di Ore 14 (nonostante tutto)