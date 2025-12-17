Milo Infante a processo in Italia

Il conduttore Milo Infante si trova a Caltanissetta per testimoniare all’udienza che lo vede accusato di diffamazione ai danni dei pm che indagavano su Denise Pipitone. La consueta puntata di “Ore 14” andrà in onda con una versione ridottissima, solo per 20 minuti, per poi passare la linea alla serie “Delitti in paradiso”.

Il motivo di questa messa in onda stringatissima è riconducibile alla presenza di Milo Infante al processo che lo vede coinvolto per diffamazione ai danni di alcuni pm della Procura di Marsala titolari dell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. I fatti risalgono al 22 novembre del 2021 quando, sempre a “Ore 14”, si parlava della scomparsa di Denise Pipitone, caso che il conduttore ha sempre trattato con grande professionalità e umanità. In quell’occasione era ospite anche il direttore della testata Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, anche lui con Infante indagato per diffamazione ai danni della reputazione di tre magistrati di Marsala.

Secondo l’accusa, i due giornalisti avrebbero criticato l’operato e la figura dei pm che si occupavano della scomparsa di Denise, ma Infante ha sempre sostenuto di aver mosso perplessità sulle indagini. Infante ha ribadito la sua ferma volontà di non spegnere i riflettori sul caso e di occuparsi del caso di Denise più di prima.