Milly, martire a quattro zampe: torturata senza pietà, nessuna prigione per il colpevole

Milly, una cagnolina trovata in condizioni devastanti a Port Kennedy, Australia Occidentale, è stata vittima di brutali abusi che l’hanno portata a subire fratture multiple, lesioni oculari irreversibili e ustioni. Nonostante il suo drammatico ritrovamento, il colpevole di queste atrocità è stato condannato solamente a una multa di 7.500 dollari e a un divieto temporaneo di possedere animali, escludendo qualsiasi forma di detenzione.

La decisione della giustizia ha suscitato indignazione, poiché la severità della punizione appare sproporzionata rispetto al dolore inflitto alla povera Milly. Secondo le veterinaria, le ferite avrebbero mostrato segni di violenza prolungata, con calcificazione delle ossa rotte e emorragie gravi. L’intervento della RSPCA ha interrotto l’agonia della cagnolina, ma troppo tardi per salvarle la vita; purtroppo, è stata necessario sopprimerla per porre fine alle sue sofferenze.

Molti si chiedono come sia possibile che un crimine così orribile possa portare a una punizione così lieve. La legge australiana prevede pene di fino a cinque anni per crudeltà verso gli animali, ma la sua applicazione sembra dipendere dalla discrezione del giudice. Le conseguenze di questa sentenza hanno portato preoccupazione e smarrimento nella comunità, temendo che si stia legittimando l’impunità per chi compie atti di violenza sugli animali.

Il caso di Milly rappresenta un grido di allerta per una maggiore giustizia e protezione per gli animali, affinché simili atrocità non vengano mai più tollerate.