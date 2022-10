Milly, la dolce cucciola di razza Beagle, alla ricerca di una casa

La disperata ricerca di Milly, una cagnolina di razza Beagle che vorrebbe una nuova casa per non soffrire più la solitudine del canile.

Occhi dolcissimi che ti scrutano e chiedono affetto e un musetto triste e paziente. Basta guardarla per capire che Milly ha bisogno di una famiglia che la adotti e si prenda cura di lei, donandole tutto l’amore di cui ha bisogno. Sulla pagina Facebook di Aidar Canile, un’associazione italiana in difesa degli animali randagi situata a Corte Franca un comune lombardo della provincia di Brescia, tutti i giorni vengono postati foto e video di cani e gatti bisognosi di una casa. Qualche giorno fa è stato lanciato un appello per l’adozione di Milly, una cagnolina di razza Beagle. Le foto che sono state condivise, come recita il post, non rendono giustizia alla bellezza della cucciola, né alla sua dolcezza.

La lunga attesa della cagnolina Beagle Milly e il suo desiderio di una nuova casa

Ormai da diverso tempo la cagnolina vive nel rifugio di Brescia. Qui è coccolata dai volontari, che purtroppo non possono dedicarle tanto tempo dal momento che devono prendersi cura di moltissima altri animali ospiti della struttura. Non conosciamo nel dettaglio la storia di Milly: non sappiamo se sia stata abbandonata appena nata o se per un periodo abbia avuto una famiglia. Sappiamo solo che ha quattro anni e ha ancora tutta una vita davanti che non vorrebbe assolutamente dover trascorrere in un canile. Milly è stata sterilizzata e testata negativa alle malattie mediterranee.

I volontari assicurano che Milly è dolce e affettuosa con tutti gli esseri viventi, umani e non umani. Soffre moltissimo la solitudine e non vorrebbe essere lasciata mai da sola. Sta aspettando ormai da tanto tempo una famiglia che le voglia bene e che trascorra insieme a lei le sue giornate. Le piacerebbe vivere in una casa dove magari ci sia già un altro cane (ma anche un gatto può andare bene, basta che le faccia compagnia). Vorrebbe essere portata a spasso: è bravissima ad andare al guinzaglio e adora fare delle passeggiate in macchina.

Forse la lunghissima attesa della cagnolina sarà presto ripagata: sulla pagina Facebook un commento da poco pubblicato al post con le foto di Milly riporta: «Veramente una meraviglia! Mi sono innamorata a prima vista. Cucciolotta … se mi vorrai sarò felicissima di averti con noi». Dal commento successivo si legge che quasi sicuramente la cagnolina verrà adottata: la nuova padrona, dopo aver contattato la struttura, scrive «se lei mi vuole dovrei portarla a casa domani». Speriamo che la vita di Milly sia da adesso piena di gioia e affetto e speriamo che, come lei, anche gli altri ospiti del rifugio trovino presto una nuova casa. (Elisabetta Guglielmi)