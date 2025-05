Milly D’Abbraccio a Belve: Confessioni su Incontri a Pagamento con Professionisti

Milly D’Abbraccio, iconica pornodiva degli anni ’90, si è raccontata senza filtri in un’intervista a Belve con Francesca Fagnani. A 60 anni, non ha abbandonato completamente il mondo dell’hard e lavora come escort, cercando clienti di “un certo livello”, come industriali e avvocati. Si considera una delle migliori nell’industria pornografica italiana, affermando: “Nell’hard non ho rivali”. Ritiene i suoi film tra i più belli del genere e si definisce “un’attrice prestata al porno”, a differenza di alcune colleghe che non sapevano recitare.

Parlando di Moana Pozzi, Milly ha commentato che è stata spesso criticata in vita e celebrata dopo la morte, sottolineando l’ipocrisia del giudizio pubblico. Inoltre, ha rivelato di essere stata l’ultima grande pornodiva dopo la morte di Pozzi. Riflessioni sulla sua vita sentimentale hanno rivelato che ha amato “persone sbagliate”, avendo avuto relazioni lunghe con donne, ma ha scelto di tornare a frequentare uomini.

Oggi, Milly si dedica a incontri sessuali a pagamento, confermando di essersi addentrata nel mondo delle escort. È molto selettiva, facendo quasi un casting per scegliere clienti che considera affini al suo livello. Ha espresso curiosità riguardo al mondo del sadomaso, pensando che ci siano opportunità lucrative in quel campo, come guadagni elevati per pratiche poco convenzionali. In sintesi, Milly D’Abbraccio rimane una figura forte e indipendente nel panorama del intrattenimento per adulti.