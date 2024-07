Milly Carlucci vuole Barbara d’Urso a Ballando: “Non rinuncia”

Sono passati diversi anni da quando Carolyn Smith subito dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Domenica Live invitò Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: “Lo dico ufficialmente a nome mio come giudice, della produzione e di Milly. Ti invitiamo a fare la ballerina per una notte. Vieni?“. All’epoca Carmelita rispose: “Oddio, in questo istante c’è una persona che amo tanto, Pier Silvio Berlusconi, che secondo me è svenuto. Gli dovranno portare i sali“.

Da quella risposta sono passati sette anni e molte, moltissime cose sono cambiate. La Carlucci ogni anno ha rinnovato il suo invito, l’ha fatto nell’agosto del 2023, ma fino ad oggi non se n’è fatto di nulla. Adesso però Barbara è libera da vincoli ed esclusive e se volesse potrebbe davvero scendere in pista.

Milly Carlucci e il sogno di avere Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle.

Nei giorni scorsi sono usciti i primi nomi dei ballerini vip della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma per completare il cast ne mancano ancora alcuni. Tra questi potrebbe davvero esserci quello della d’Urso, a rivelarlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Pare infatti che la Carlucci ancora non abbia rinunciato all’idea di avere la collega tra i suoi concorrenti.

“Milly Carlucci è davvero instancabile. Sono mesi che lavora senza sosta alla definizione del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il longevo e fortunato programma del sabato sera di Rai 1 da lei condotto e diretto artisticamente. Giusto una pausa per il matrimonio della figlia Angelica… ed ecco che Oggi può anticiparvi il cast dei prossimi ballerini. A calcare la pista più famosa della televisione italiana ci sono già diversi nomi certi. Si comincia con la cantante Nina Zilli, nota per la sua voce potente e per i suoi look ricercati e stravaganti. Poi ci sarà l’attore e produttore Luca Barbareschi, che in autunno avrà anche un programma tutto suo su Rai2. Ancora: la storica signorina buonasera Marina Morgan, il comico Francesco Paolatoni, Enrica Bonaccorti reduce da una lunga convalescenza a causa di problemi cardiaci e l’onnipresente conduttore Massimiliano Ossini. Ma la caparbia Milly Carlucci ha ancora un sogno, a cui non vuole rinunciare: arruolare come ballerina Barbara D’Urso. Resta da attendere ancora un poco per scoprire se ci riuscirà”.