Nonostante manchino ancora cinque mesi alla partenza, Milly Carlucci sta già lavorando al cast della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Ancora non si sa nulla sui vip che parteciperanno al dance show di Rai Uno, ma pare che una nota conduttrice voglia entrare in giuria. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, questo volto noto della tv vorrebbe far parte del cast fisso di Ballando.

Sarà molto difficile che la conduttrice riesca a far parte delle giuria, visto che Milly Carlucci (che recentemente si è arrabbiata per un incidente sul profilo del suo show) ha detto più volte che i giurati sono perfetti così come sono.

“Un pizzico di ironia da parte della giuria ci sta. I concorrenti vorrebbero solo sentirsi dire ‘bello, bravo, complimenti’, ma sarebbe una noia mortale. Sappiamo che chi partecipa a Ballando con le stelle si impegna tanto ma, questo lo diamo per scontato. Quello che i giudici valutano è il risultato. La giuria è perfetta così, ha grande professionalità e autorevolezza.

Il mio sogno come ballerino per una notte? Uno dei miei grandi desideri sarebbe stato di avere Johnny Depp visto che era in Europa l’anno scorso. Peccato che non sia per le nostre tasche (ride). I sogni si devono anche confrontare con la realtà economica.

Antonella Elia dice che i miei show sono noiosi? Comunque no, non era stata presa in considerazione per “Ballando con le stelle” ma non per ragioni personali. Noi abbiamo una regola che è quella di fornire al pubblico ogni anno un cast inedito nel senso di personaggi che non provengano da reality o da altre trasmissioni in cui si è raccontato il loro privato. Antonella ha fatto “L’Isola dei Famosi”. Non so come sia venuta fuori questa notizia ma se ne scrivono tante”.