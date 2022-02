Milly Carlucci è una delle conduttrici più capaci del nostro panorama televisivo. Purtroppo però anche per una professionista come lei gestire dodici maschere con altrettanti ospiti ed una giuria su di giri (che abbiamo fatto di male per avere Facchinetti?), non è semplice.

Verso la fine della puntata la conduttrice, in ritardo di mezzora sulla tabella di marcia, ha chiamato Aquila col nome di “Alba” dopo che la stessa Carina Balivo aveva ipotizzato fosse la Parietti la protagonista della maschera.

“Alba si spegne.. Volevo dire Aquila!“. Un lapsus che potrebbe essere uno spoiler, dato che Aquila è senza ombra di dubbio proprio Alba Parietti. Nonostante la volontà di far sembrare la maschera animata da un uomo, infatti, la personalità della Parietti è straripata da ogni piuma.

“Alba si spegne” ma sarà solo un lapsus… eh! #ilcantantemascherato — LALLERO (@see_lallero) February 11, 2022

“Alba si spegne, Aquila volevo dire”. Ahia Milly. #IlCantanteMascherato — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) February 11, 2022

“Alba si spegne, scusa l’aquila” Che lapsus Millyyy#ilcantantemascherato — DA(nie)LEK (@_daniele_33) February 11, 2022

Milly Carlucci, la polemica spenta sul nascere

La prima puntata ha portato con sé, oltre la prima eliminazione (ciao, Gallina) anche la prima polemica. Dopo l’esibizione di Lumaca è stato inquadrato per errore un gobbo con scritto ciò che Francesco Facchinetti aveva appena detto, ovvero che secondo lui dentro la maschera c’erano Eros Ramazzotti con sua figlia Aurora (se, lallero).

Un’immagine che ha fatto immediatamente credere che i giudici fossero in qualche modo imbeccati dagli autori sui nomi da dire. Nulla di tutto ciò. Come dichiarato da Milly Carlucci (venuta a conoscenza della polemica) quei nomi sono scritti dalla “gobbista” non appena pronunciati dai giudici, non prima. Una sorta di reminder per lei per ridirli al pubblico in fase di riassunto.

