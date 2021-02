Milly Carlucci sa benissimo che gli ascolti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato non hanno nulla a che vedere con quelli dell’anno scorso e per cercare di porre rimedio e creare curiosità in merito allo show ha in mente già un colpaccio.

Una cosa mai vista (nella versione italiana almeno) e che proporrà nel corso della semifinale in onda venerdì, ovvero l’esibizione a cappella di tutte le maschere. Nessun filtro, nessuna modifica, nessun autotune, nessun coro: la loro voce nuda e cruda.

Un modo (teoricamente) per riconoscere con un solo ascolto il vip dietro la maschera, dato che mai come quest’anno sono riuscite a nascondere la propria identità.

Dopo l’eliminazione di Alessandra Mussolini (Pecorella), Gigi e Ross (Baby Alieno), Platinette (Tigre Azzurra) e Katia Ricciarelli (Giraffa), in gara sono rimasti Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto.

Le uniche maschere che (credo) di aver riconosciuto sono Paolo Belli (Orsetto), Annalisa Minetti (Farfalla), Christian De Sica (Pappagallo) e Rosalinda Celentano (Gatto), ma sotto quelle maschere potrebbe davvero esserci chiunque.

Milly Carlucci, il colpaccio per la semifinale

“Dei cinque personaggi in gara, due verranno svelati al pubblico e tre andranno in finale. Poi una prova inedita e difficilissima: canteranno a cappella! Ascolteremo la loro voce nuda, il vero timbro di voce”.

Cari amici venerdì 19 febbraio la semifinale de #ilcantantemascherato ❣️ doppia eliminazione e una grande prova speciale. Scopriamo insieme chi si nasconde dietro la maschera! @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/TAp6q1pORL — Milly Carlucci (@milly_carlucci) February 17, 2021

Milly Carlucci sugli ascolti de Il Cantante Mascherato: “Fare ragionamenti su mezzi punti di share mi sembra irrispettoso”

“Se sono soddisfatta? Bisogna tenere conto del periodo che stiamo vivendo e del fatto che il pubblico di Rai1 è metodico e abitudinario. Se quindi queste abitudini vengono cambiate, il nostro pubblico e in particolare le donne, non seguono l’ondeggiamento del palinsesto e fanno altro. Ma ci sono anche novità positive come quella di aver intercettato un pubblico sensibilmente più giovane di quello consueto di Rai1: la media del target ne Il Cantante Mascherato è 57-58 anni contro i 62-63 di media di Rai1”.

E ancora: