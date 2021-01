Milly Carlucci è tornata con un post su Instagram per confermare quanto trapelato online nelle scorse settimane, ovvero che Guillermo Mariotto non farà parte della giuria della seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

“Mi sono molto divertita ad ascoltare tutto quel brusio che è nato in torno alla non presenza di Guillermo Mariotto nella giuria de Il cantante Mascherato, voi amici dei social siete meravigliosi perché fate nascere delle bombe di notizie”.

La conduttrice ha poi continuato citando anche Ilenia Pastorelli, anche lei non confermata:

“Questa è la verità: Guillermo Mariotto non ci sarà ma non perché abbiamo litigato, Guillermo è il mio adorato Guillermito che porto nel cuore, ma semplicemente perché l’anno scorso gli abbiamo chiesto a lui ed a Ilenia Pastorelli di darci una mano. Lei è un’attrice ed è tornata a fare quello, mentre Guillermo dopo Ballando con le Stelle ce lo vogliamo preservare”.

Dell’assenza di Mariotto ne aveva tuttavia già parlato fra le pagine del settimanale DiPiù, ma a quanto pare ha voluto ugualmente mettere i puntini sulle i.

“Mariotto non ci sarà. Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”.