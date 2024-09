Milly Carlucci svela il legame con Chiara Ferragni e dice no a Ballando

Chiara Ferragni non parteciperà a “Ballando con le stelle”, nonostante gli sforzi della conduttrice Milly Carlucci per convincerla. La Carlucci ha espresso il desiderio di avere l’influencer come ospite, almeno per il ruolo di “ballerina per una notte”, ma la Ferragni ha rifiutato l’invito. La conduttrice ha confermato che Chiara ha deciso di non partecipare, affermando: “Purtroppo non se la sente”.

Attualmente, Chiara sta affrontando un periodo complicato sia a livello personale che professionale, complice la sua recente separazione da Fedez e le polemiche suscitate dal cosiddetto “Pandoro-gate”. La Ferragni è anche coinvolta nel dissapore tra Fedez e Tony Effe, nel quale il suo nome è stato tirato in ballo, aggravando ulteriormente la situazione.

In questo contesto, sono emerse teorie sui social riguardo le vere ragioni della sua assenza a “Ballando”. Una delle ipotesi più diffuse suggerisce che la Ferragni possa aver evitato il programma per non affrontare Selvaggia Lucarelli, giudice del talent e nota per aver sollevato lo scandalo collegato al caso Balocco, che ha colpito l’influencer.

Nonostante il rifiuto di partecipare alla trasmissione, Chiara è attivamente impegnata in progetti pubblici. È stata presente alla Milano Fashion Week e ha recentemente firmato un contratto come nuova testimonial per il brand di cosmetici spagnolo Goa Organics. Anche se la sua apparizione in TV è momentaneamente saltata, il suo ritorno alle scene continua.

Nel frattempo, Milly Carlucci si prepara a lanciare una nuova edizione di “Ballando con le stelle”, promettendo un cast ricco di nomi noti, tra cui Sonia Bruganelli, I Cugini di Campagna e Federica Pellegrini. La pressione mediatica e le aspettative sul programma rimangono elevate, attestando l’interesse del pubblico verso questi eventi, anche in assenza di figure iconiche come Chiara Ferragni.