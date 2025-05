Milly Carlucci svela il flop di Ballando e l’assenza della Ventura

Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV, affrontando i recenti ascolti del suo spin-off Sognando… Ballando con le stelle e le voci su un presunto raffreddamento dei rapporti con Simona Ventura. Carlucci ha dichiarato che gli ascolti, inferiori alle aspettative, riflettono un periodo di "grande distrazione" per il pubblico, influenzato da eventi come la morte di Papa Francesco. Ha sottolineato che l’obiettivo del programma è lanciare la ventesima edizione di Ballando con le stelle, prevista per l’autunno, e dare spazio a nuovi talenti.

Riguardo all’assenza di Ventura nello spin-off, Carlucci ha commentato di non aver seguito la sua nuova avventura a Mediaset come opinionista a L’Isola dei Famosi, augurandole comunque il meglio. La sua risposta, pur affettuosa, è risultata formale, lasciando intendere una certa distanza tra le due. Entrambe hanno scelto strade professionali diverse, evidenziando le dinamiche mutevoli del mondo televisivo.

Con la ventesima edizione di Ballando all’orizzonte, Carlucci si prepara a una sfida significativa. Dopo l’esperimento dello spin-off, le aspettative sono elevate. Il pubblico, pur rimanendo affezionato al programma, si aspetta novità e colpi di scena per il grande ritorno del talent show.

