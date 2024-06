Milly Carlucci svela com’è nata l’idea di Ballando con le Stelle e perché ha scelto Guillermo Mariotto

Milly Carlucci, ospite a Estate in Diretta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Samprini, ha parlato di Ballando con le Stelle raccontando come le è venuta l’idea di proporlo in Italia e perché ha scelto Guillermo Mariotto. Lo stilista è presente in giuria dalla primissima edizione.

“Nel 2004 mia figlia abitava a Londra ed io andavo da lei ogni fine settimana. In tv andava in onda Stricly Come Dancing dopo un’assenza di molti anni, era il 2004, e per la prima volta in quello show facevano ballare professionisti in coppia con personaggi famosi che non sapevano ballare. Lo vedo e mi entusiasmo! Quel gennaio successivo io avrei dovuto fare un altro programma, ma chiesi alla Rai di fare quest’altro programma esperimento. Erano scettici perché consideravano il ballo come uno stacchetto per intervallare il comico dal cantante”.

Ma poi è stato fatto ed è stato un successo, tant’è che quest’anno tornerà per la 19esima edizione consecutiva.

“Ci sono stati molti ballerini per una notte che mi hanno detto ‘no‘, ma li ho tutti segnati in un’agendina e ogni anno li risento perché solo insistendo riesco a portarli in pista. Ho avuto di tutti: Rivera, Rossi, Iannone, Campbell.. ma con grande insistenza”.

Milly Carlucci, perché ha scelto Guillermo Mariotto