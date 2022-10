Milly Carlucci su Maria De Filippi e il nuovo scontro tv: “Noi nemiche?”

La prossima primavera tornerà Il Cantante Mascherato, che però andrà in onda di sabato e non più di venerdì. Lo show di Milly Carlucci si scontrerà quindi contro Amici, proprio come adesso Ballando con le Stelle se la sta vedendo con Tu Si Que Vales. Per questo motivo una giornalista di Superguida tv ha chiesto alla conduttrice Rai se teme che Il Cantante Mascherato possa subire un calo di ascolti con questo cambio di programmazione. Milly Carlucci ha ammesso che sarà dura vedersela con il talent mariano, ma ha anche aggiunto che stima Maria e che non è mai stata una sua nemica.

“Se sono spaventata per questo cambio e penso che verrà penalizzato il mio show? Sono scelte della Rai. Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria. Ci dipingono come nemiche, ma non è vero. Chissà che un giorno si possa fare qualcosa insieme. Gli ascolti di Ballando? Sono felicissima. Dopo 17 anni il pubblico ci ha accolto con grande entusiasmo”.

‘Un giorno si possa fare qualcosa insieme‘, e speriamo che succeda, sarebbe interessante vederle nello stesso programma.

Milly Carlucci: “Rapporti di stima e cordialità“.

“Se tra me e la De Filippi c’è una strana rivalità? No, la vera rivalità è quella di due aziende che hanno in programmazione i loro programmi. Capita poi che queste trasmissioni vadano in onda la stessa sera, è tutto qui. Secondo me sono i media che giocano su questo e mettono a paragone due donne tipo Eva contro Eva. La verità è che io e lei ci stimiamo molto. Se ci siamo sentite? Certo è successo e anche più volte. Tra noi i rapporti sono sereni, cordiali e di totale stima. In più credo che lei abbia rotto tanti schemi suoi ruoli femminili. Perché non è soltanto una conduttrice, ma anche produttrice ed ha ottenuto la parità in tutto”.