Milly Carlucci ha deciso di strizzare l’occhio alle RSA in questa stagione de Il Cantante Mascherato dato che i due ospiti d’onore della seconda puntata saranno Iva Zanicchi e Peppino Di Capri. I due artisti (82 anni a testa) duetteranno con le maschere rimaste in gara insieme agli altri ospiti della serata: Dodi Battaglia (70 anni), Paolo Belli (60 anni) e Morgan.

Il ritorno di Morgan conferma la mia ipotesi che ci sia proprio lui sotto la maschera del Camaleonte, dato che la scorsa puntata ha duettato con Aquila e questa settimana scenderà in pista per cantare con Pastore Maremmano e Drago.

Il Camaleonte de Il Cantante Mascherato è stato un “bambino irrequieto” con una enorme “vena artistica”, si definisce una persona “entusiasta” e che “parte sempre in quarta ad ogni lavoro che fa”. Ha praticamente scritto “Morgan” in faccia.

Milly Carlucci, gli ospiti della prima puntata erano tutti sotto altre maschere?

Un altro indizio più superficiale che confermerebbe esserci Morgan sotto quella maschera è il taglio del budget imposto dalla Rai a Milly Carlucci. Durante la prima puntata, infatti, la maggior parte degli ospiti che hanno duettato con una maschera si trovavano in realtà sotto altrettante maschere. E’ il caso dei Cugini di Campagna che hanno duettato con Volpe e che animano la Lumaca. O Riccardo Fogli che ha cantato con Drago ed è il protagonista di Pastore Maremmano. Da non dimenticare Edoardo Vianello, chiamato a cantare con la Gallina, quando in realtà lui è Pinguino. Dulcis in fundo Cristiano Malgioglio, immenso insieme alla Medusa ed anche nei panni di SoleLuna. Insomma, Milly Carlucci ha detto: ecco come risparmio sui tamponi.

La scorsa puntata sono scesi in pista anche Arisa (che in realtà è anche giudice), il trio Mietta-Berti-Leali che hanno partecipato in passato a Il Cantante Mascherato ed i cantanti Memo Remigi, Marco Masini e Cristina D’Avena. Questi ultimi tre al momento non sarebbero indiziati sotto nessuna maschera, ma non è da escludere che siano rispettivamente Drago, Volpe e Medusa.

I duetti della seconda puntata:

Aquila e Pesce Rosso – Peppino Di Capri “Un Grande Amore e Niente Più”

Cavalluccio Marino – Peppino Di Capri “Saint Tropez Twist”

Drago – Morgan “Altrove”

Pastore Maremmano – Morgan “Io che non Vivo”

Camaleonte – Dodi Battaglia “Piccola Katy”

Volpe – Dodi Battaglia “Tanta Voglia di Lei”

Lumaca – Paolo Belli “La Prima Cosa Bella”

Pinguino – Paolo Belli “Sotto questo Sole”

SoleLuna – Iva Zanicchi “Testarda Io”

Medusa – Iva Zanicchi “Zingara”