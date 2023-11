Milly Carlucci smentisce Davide Maggio che la provoca: “Fuori il video!”

Qualche giorno fa il sito di Davide Maggio per firma di Fabio Fabbretti ha riportato una notizia che ha fatto il giro del web: “Rissa sfiorata a Ballando: Mammucari e Caprarica vengono separati fisicamente“. Una notizia che la stessa Milly Carlucci ha commentato, smentendo, via social.

“Sono apparsi dei titoli dove dicono ‘rissa’ e lo so molto bene, i titoli da quando esiste la comunicazione sono fatti per colpire la fantasia” – ha dichiarato Milly Carlucci – “Ma ristabiliamo la realtà dei fatti. Dietro una parola come ‘rissa’ c’è un comportamento che ovviamente – se fosse vero – non potrebbe essere giustificato da nessuno. Noi abbiamo quel filmato: c’è stata solo una discussione durata un minuto e dieci secondi fra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Una discussione con toni accesi nei limiti della dialettica, non sono neanche volate parolacce. Una dialettica civile con toni da spogliatoio. Si è chiuso l’episodio tranquillamente e basta. Fa parte della vita degli spogliatoi”.