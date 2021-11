Milly Carlucci questo sabato ha deciso di affilarsi le unghie per contrastare la semifinale di Tu Si Que Vales che quest’anno ha sempre avuto la meglio sullo show di Rai1, ad eccezione della prima puntata quando la guerra a colpi di share è finita in un pareggio.

La conduttrice, oltre ad aver preparato il campo per il confronto-scontro-pace fra Morgan e Selvaggia Lucarelli ha anche chiamato a rapporto non uno, non due, non tre, non quattro, bensì cinque super ospiti come ballerini per una notte.



I cinque ballerini per una notte saranno Lillo (di Lillo & Greg), l’attore Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile, l’influencer sua moglie Jessica Melena e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Grazie alle loro esibizioni i giudici forniranno ben due tesoretti (spoiler: saranno tutti dei 10) che Alberto Matano e Rossella Erra potranno dare a due coppie in gara.

Milly Carlucci mille ne pensa, mille ne fa.

Sabato daremo il benvenuto a Lillo e Paolo Calabresi.Una seconda coppia scenderà in pista, Ciro e Jessica immobile,ci sarà il Presidente Lotito, e vi racconteremo di un’iniziativa di solidarietà voluta da Papa Francesco #uncalcioallesclusione @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/tLrZMhpltX — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 17, 2021

Ballando con le Stelle 2021, ascolti

16 ottobre: 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share

23 ottobre: 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share

30 ottobre: 3.578.000 telespettatori, pari al 21,81% di share

6 novembre: 3.653.000 telespettatori, pari al 20,5% di share

13 novembre: 3.535.000 telespettatori, pari al 21,21% di share

Tu Si Que Vales 2021, ascolti

16 ottobre: 4.225.000 telespettatori, pari al 23,93% di share

23 ottobre: 4.227.000 telespettatori, pari al 23,8% di share

30 ottobre: 4.608.000 telespettatori, pari al 26,24% di share

6 novembre: 4.639.000 telespettatori, pari al 27,9% di share

13 novembre: 4.530.000 telespettatori, pari al 27,42% di share