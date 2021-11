Milly Carlucci ha tirato fuori le unghie questa mattina quando – con un video pubblicato sui social – si è scagliata contro chi ha gettato ombre sul ritiro di Albano a Ballando con le Stelle. “Bisogna verificare le cose per non rischiare di dire cose che si rivelino completamente false” – ha dichiarato – “Come diceva il mio amico Arbore: meditate gente, meditate”.

Milly Carlucci ha poi continuato:

Ognuno continua a fare la propria professione. L’importante è salvaguardare le prove e trovarci tutti insieme il sabato sera a Ballando. Non possiamo impedire ai concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui, anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso perché dovremmo rimborsargli una vita cancellata e questo non ci è possibile”.

“Si parla di Albano e del fatto che lui ha rinunciato, concordandolo con Oxana, il suo ritiro per ora finché lei non starà meglio con il piede. È stato insinuato che lui ha un concerto venerdì e cose di questo genere. Come è stato evidenziato da altri amici sui social, tutto questo è falso perché si parla di concerti addirittura del 2022. […] Devo anche dire però che tutti i nostri concorrenti hanno continuato le loro attività durante Ballando. Albano ha fatto concerti anche la settimana scorsa con l’Armata Rossa e altri ne farà. Arisa ha registrato i pezzi del suo nuovo disco.

Come sottolineato però da un editoriale pubblicato da Mattia Buonocore su DavideMaggio.it, perché Milly Carlucci ha permesso il ritiro di Albano senza batter ciglio e non gli ha cambiato ballerina, come già successo in passate edizioni?

“Sono le “motivazioni caritatevoli” del suo ritiro a non convincerci del tutto” – si legge sul sito – “Ferma restando la grande umanità di Albano, ci sfuggono le ragioni per le quali Milly Carlucci non abbia deciso di sostituire (come accaduto già in passato per motivi analoghi) la ballerina che accompagnava il cantante, in attesa che Oxana si fosse rimessa. Fa strano che un combattente come lui abbandoni una competizione in questo modo. E dov’è stato sinora il suo spirito cavalleresco? Nella prima puntata, gli era stata anche concessa l’opportunità di ballare da solo.

C’è poi un altro tema da evidenziare, utile per districare il ‘giallo’. Si tratta dello scarso riscontro del cantante presso il pubblico votante. Dalla prima puntata e da prima di scendere in pista, Albano è perennemente basso nella classifica. […] Tradotto: se non avesse ricevuto i due tesoretti, sarebbe andato allo spareggio e molto probabilmente sarebbe uscito al primo colpo e con percentuali schiaccianti. Un vera e propria onta per un personaggio ‘amatissimo’ come lui”.