Milly Carlucci, reazione a Peron a L’Isola e vip che vorrebbe a Ballando

Venerdì 10 maggio partirà L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci, che per l’occasione ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice si è detta felicissima per questa nuova avventura, ma ha anche specificato che Il Cantante Mascherato (che per adesso è in stand by), non è un capitolo archiviato, ma che è vivo e vegeto. Lo storico volto Rai ha poi commentato la partecipazione di Samuel Peron a L’Isola dei Famosi: “Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso“.



Milly Carlucci e i nomi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Deve ancora andare in onda L’Acchiappatalenti, ma è ovvio che Milly Carlucci stia già adocchiando alcuni possibili nuovi concorrenti del suo gioiellino: Ballando con le Stelle. La presentatrice Rai a Nuovo Tv ha rivelato che vorrebbe tanto avere Mara Maionchi tra i vip della prossima edizione di Ballando: “Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle. Penso che sarebbe una cosa molto bella“. Forse non a Ballando, ma la Maionchi sarà invece una dei talent scout del nuovo show L’Acchiappatalenti.

Non solo Mara, sembra che la conduttrice abbia anche pensato di invitare Big Mama a Ballando con le Stelle. Secondo quello che ha scritto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la conduttrice starebbe facendo di tutto per avere la cantante nel suo programma: “Per Big Mama ha avuto una sorte di colpo di fulmine professionale. L’ha vista al Festival di Sanremo 2024 e le è subito piaciuta moltissimo, ha pensato che sarebbe stata perfetta per Ballando con le Stelle. In questi giorni sembra stia facendo fuoco e fiamme per farla firmare, così che entri nel cast della sua trasmissione. Riuscirà a convincere la big di Sanremo a scendere in pista a Ballando con le Stelle?“.