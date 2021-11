Milly Carlucci questa settimana è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Fra una chiacchiera e l’altra su Ballando con le Stelle, la conduttrice si è lasciata andare anche ad una dichiarazione sul marito Angelo Donati, ingegnere, sposato nel 1985.

“Sono una persona che ha scelto da subito, appena mi sono sposata con Angelo, di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro. Però lui poi fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori”.

Milly Carlucci e Angelo Donati hanno avuto anche due figli: Angelica (nata nel 1986) e Patrick (nato nel 1991).

Milly Carlucci: “I miei mi volevano architetto o magistrato”

Milly Carlucci ha poi aggiunto:

“I miei volevano farmi fare il magistrato, al limite l’architetto. Mai mi avrebbero voluto nel mondo dello spettacolo. Nella mia carriera ci sono stati alti e bassi. Ho rischiato di essere un architetto, prima di fare architettura i miei mi avrebbero voluto a giurisprudenza per fare il magistrato. Ma io non mi sentivo tagliata, non avevo quella passione. Architettura invece mi sembrava abbastanza appassionante in base alle mie propensioni. Poi mi è capitato invece di iniziare questo lavoro con Arbore”.

E ancora:

“Quando ebbi questa occasione iniziai a risparmiare per andare a studiare in America, prepararmi, e avere un background anche per questa professione. Io non credo che ci si possa improvvisare. Nemmeno in questo lavoro. I miei non mi hanno mai detto esplicitamente che ho fatto bene. Mio padre si è commosso quando mi hanno nominato prima Cavaliere della Repubblica e poi Commendatore”.

Ora da 15 anni è al timone del sabato sera di Rai1.