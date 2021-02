Dopo Il Cantante Mascherato arriva in Italia anche The Masked Dancer.

In USA dopo l’enorme successo di The Masked Singer, a dicembre ha debuttato in tv anche The Masked Dancer (con tanto di pericoloso incidente di una vip). In molti si sono chiesti se Milly Carlucci avrebbe deciso di portare in Italia anche questo format fratello del più celebre Il Cantante Mascherato. La conduttrice Rai ieri ha dato una mezza conferma durante la sua intervista rilasciata a Tv Talk.

“Sì lo so che è nato. Allora, è un argomento di cui abbiamo già parlato. Posso dire che è un formato già acquisito in Italia, ma non posso dirvi di più. Però a voi analisti voglio ricordare una cosa. Qualche anno fa vi siete tutti scandalizzati perché a Ballando con le Stelle c’era Joe Maska? Lui ballava mascherato e tutti dicevano ‘cos’è questa stranezza? Cos’è questa roba?’”.

Io amo Il Cantante Mascherato, ma ho qualche perplessità sulla versione danzante dello show. Visto però la moria di idee della tv italiana, le mille repliche di programmi e fiction, ben venga Il Ballerino Mascherato. Anche se, visto che la Milly nazionale ha citato Ballando, potrebbe in qualche modo unire i due show (e la cosa non mi dispiacerebbe affatto).

Il Ballerino Mascherato: Milly Carlucci ne parla a Tv Talk.