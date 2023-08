Milly Carlucci prepara il colpaccio: “Acrobazie per Barbara d’Urso”

Già in tempi non sospetti, quando Barbara d’Urso era alla guida di tre programmi su Canale 5 ricevette l’invito per partecipare ad una puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci dal 2017 ad oggi ha provato a richiamare Carmelita in più occasioni, l’ha fatto anche un anno fa e le due alla fine si sono incontrate: “Ci siamo anche viste, le avevo chiesto di venire da noi per fare la ballerina per una notte. Però la cosa non si è concretizzata. Magari adesso riuscirà a venire se avrà più tempo per allenarsi. Mai dire mai, chi può dirlo?!“.

Milly Carlucci le prova tutte per avere Barbara d’Urso: “Le acrobazie per convincere la collega ad andare”.

Libera da impegni quotidiani, adesso Barbara potrebbe anche trovare il tempo per scendere in pista per una serata. C’è da dire che il contratto della d’Urso con Mediaset scade il prossimo 31 dicembre e non è detto che riesca a farsi vedere in Rai prima di quella data. Sembra però certo che la Carlucci sia disposta a tutto per portare la collega nel suo show. Stando a quello che scrive il giornalista Marco Castoro, la conduttrice Rai starebbe facendo le acrobazie per convincere Barbara.

“Anche il cast di Ballando con le stelle è snocciolato uno alla volta da Milly Carlucci e dal sito del programma. Ormai Amadeus ha fatto scuola con le sue anticipazioni con il contagocce al Tg1. La presentatrice nei giorni scorsi ha annunciato il primo concorrente ufficiale, l’attore regista Ricky Tognazzi. Il sito ha svelato il secondo nome: si tratta di Rosanna Lambertucci. – si legge su Leggo – Altri nomi papabili: Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Antonio Caprarica. Ma la regina di Ballando sta facendo le acrobazie per convincere Barbara d’Urso a partecipare a una puntata come ballerina per una notte, mentre nonostante le voci di possibili sostituzioni, i cinque giurati storici di Ballando saranno tutti confermati”.