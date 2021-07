Milly Carlucci sta continuando la sua campagna per far intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico a Raffaella Carrà, come proposto giorni fa via social.

L’Auditorium Rai del Foro Italico ha infatti ospitato numerose trasmissioni di Raffaella Carrà nonché tutte le edizioni di Carramba Che Sorpresa. Ora, da oltre un decennio, è la casa di Ballando con le Stelle.

“Intitolarle l’Auditorium Rai del Foro Italico per onorarne la memoria e ricordare a tutti l’importanza del lavoro e della disciplina” – ha dichiarato Milly Carlucci fra le pagine de Il Messaggero – “Quello che io chiamo il metodo Carrà. Ognuno, entrando lì, se ne ricorderebbe”. Un metodo fatto di dedizione, cura del programma in ogni suo aspetto, pignoleria, la ricerca continua dell’eccellenza. “Raffaella era la prima ad entrare in studio e l’ultima ad uscire”.

Milly Carlucci, l’Auditorium Rai del Foro Italico sarà dedicato alla Carrà?

Questo sarebbe per la Carrà un grandissimo omaggio e la cosa non è da escludere che venga realmente fatta dato che, nel 2018, gli studi Dear di Roma che ospitavano L’Eredità, sono stati rinominati Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, per omaggiare proprio il conduttore scomparso prematuramente a causa di un tumore al cervello in metastasi.

Gli studi televisivi Fabrizio Frizzi sono studi televisivi situati a Roma, in via Ettore Romagnoli 30. L’Auditorium Rai del Foro Italico (che presto potrebbe essere dedicato a Raffaella Carrà) è invece in Piazza Lauro De Bosis, sempre a Roma.