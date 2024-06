Milly Carlucci parla di seconda edizione de L’AcchiappaTalenti

Milly Carlucci ospite da Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera ha parlato de L’AcchiappaTalenti, programma che chiuderà i battenti della prima edizione sabato sera.

A domanda diretta di Francesca Fialdini: “Ma secondo te è stato capito fino in fondo questo programma?“, Milly Carlucci ha risposto:

“Abbiamo cominciato, nel senso che non è facile in un periodo così di grande frammentazione televisiva. Adesso ci siamo messi in cammino a spiegare un programma che è nel grande mondo di programmi che parlano di talenti ma con delle modalità diverse, perché qua ci sono cinque protagonisti che sono i nostri acchiappatalenti che fanno delle scelte al buio. E pian piano stiamo portando il pubblico a capire questo formato. Io mi auguro che in una seconda edizione l’idea sia già entrata in testa a tutti e da lì ci possiamo divertire di più”.