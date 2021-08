Milly Carlucci sta lavorando duramente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il mese scorso la conduttrice ha avuto una batosta quando Raimondo Todaro ha annunciato sui social che non sarebbe tornato nello show di Rai Uno. La Carlucci non l’ha presa bene e si è sfogata su Twitter. A distanza di qualche settimana Milly Carlucci dalle pagine di Di Più è tornata a parlare di questo addio.

“Sono felicissima per Ornella Veera, come dico sempre si ingrandisce la famiglia di Ballando. Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Milly Carlucci vuole Marcell Jacobs a Ballando.

I rumor erano fondati, la presentatrice di Ballando ha davvero messo gli occhi su Marcell Jacobs. Il campione però in questo periodo è molto impegnato e a Milly basterebbe averlo come ballerino per una notte.