Milly Carlucci su Instagram ha annunciato che la macchina di Ballando con le Stelle è già tornata in moto ed il retweet volgare di qualche giorno fa – fatto dall’account ufficiale della trasmissione – sembrerebbe essere un ricordo lontano.

“Stiamo preparando la nuova edizione. Vorremmo più di tutto fare un Ballando con le Stelle con il pubblico. L’assenza di pubblico in sala toglie. Il grande interlocutore è il pubblico da casa ma non c’è l’applauso, la risata, il brusio, il “buu” di disapprovazione, etc. Pensa alle coppie che vedono una platea vuota e la giuria con un giudizio tiepido. Rimangono così… L’applauso ti sostiene. Il cuore ti va nel sottoscala. Vorremmo fare Ballando col pubblico. Bisogna capire le nuove regole, per non rifare un’altra edizione Covid. Facevamo tamponi ogni tre giorni”.

Milly Carlucci vuole Francesco Totti a Ballando con le Stelle

Fra i nomi che la Carlucci ha puntato c’è quello di Totti.

“Gliel’ho chiesto duemila volte di venire a Ballando come ballerino per una notte. Faccio un appello: Francesco vieni! È venuto Del Piero, Mancini, Allegri, Sacchi… Sono venuti i personaggi più incredibili del mondo del calcio. Francesco, vieni!”.

Ma non quello di Matteo Salvini.

“I politici sono sempre un argomento di attualità che creerebbe grande curiosità. In Rai c’è una circolare interna che prevede che i politici non siano invitati in programmi di intrattenimento. A Ballando infatti hanno gareggiato ex politici, nessuno faceva più carriera politica”.

Ballando con le Stelle: com’è nato

A portare Ballando con le Stelle in Italia è stata proprio Milly Carlucci in tempi non sospetti.

“Angelica (la figlia di Milly Carlucci, ndr) studiava a Londra. Andavamo lì nei fine settimana. Un sabato sera, era novembre del 2004, mentre ci stavamo preparando, in tv debuttava Strictly Come Dancing. Gli inglesi hanno un rapporto molto forte col ballo, c’era un programma già in onda subito dopo la guerra. Un professionista di ballo gareggiava con un personaggio famoso. Un programma pazzesco, mi dicevo. Tornata in Italia, l’ho proposto alla Rai. A gennaio 2005 siamo stati il primo paese al mondo a farne una versione con il nome Ballando con le Stelle. Da lì il nome è stato adottato dal format internazionale ovvero Dancing with the Stars. Venduto in 62 paesi del mondo, tra i format di maggior successo”.

FONTE | BubinoBlog