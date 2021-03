Milly Carlucci ospite a La Vita in Diretta da Alberto Matano ha parlato del Festival di Sanremo e di quando lo ha co-condotto nel 1992 al fianco di Pippo Baudo.

Fra racconti e aneddoti, la Carlucci ha svelato un curioso retroscena:

“Il mio parrucchiere mi aveva messo una quantità di extension tutte cotonate e laccate con dei brillanti finti tra i capelli. Quando abbiamo cercato di disfare questa parrucca settecentesca, non sapevamo più come fare. Era tutto incollato! Ho dovuto fare lo shampoo, mettere delle creme… Non veniva più via niente. Ho rischiato di perdere tutti i miei capelli!”