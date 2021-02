Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al portale Tiscali dove ha parlato degli ascolti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, in netto calo rispetto a quelli dell’anno scorso (la prima stagione ha chiuso con una media del 20,27% di share, mentre questa al momento è stabile al 15,94%).

“Se sono soddisfatta? Bisogna tenere conto del periodo che stiamo vivendo e del fatto che il pubblico di Rai1 è metodico e abitudinario. Se quindi queste abitudini vengono cambiate, il nostro pubblico e in particolare le donne, non seguono l’ondeggiamento del palinsesto e fanno altro. Ma ci sono anche novità positive come quella di aver intercettato un pubblico sensibilmente più giovane di quello consueto di Rai1: la media del target ne Il Cantante Mascherato è 57-58 anni contro i 62-63 di media di Rai1”.