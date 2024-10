Milly Carlucci, novità dopo Ballando: un talent o Il Cantante Mascherato

La nuova edizione di “Ballando Con le Stelle” sta ottenendo un grande successo, riuscendo a superare in più occasioni la concorrenza. Sabato scorso, il programma di Rai Uno ha registrato un pubblico di 3.471.000 spettatori, il che corrisponde a uno share del 24,4%. La conduttrice Milly Carlucci ha espresso soddisfazione per questi risultati straordinari durante un’intervista al settimanale Oggi, dove ha discusso anche del legame tra due partecipanti, Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo Giovanni Pernice, suggerendo che tra loro ci sia una grande complicità, e forse anche altro che si scoprirà col tempo.

Inoltre, Milly ha parlato dell’evoluzione dello show sui social media, un aspetto che è stato sviluppato principalmente da sua sorella Anna, sottolineando l’importanza di questa dimensione per il programma. Gabriella, un’altra delle sue sorelle, è attivamente coinvolta come sostenitrice di “Ballando”, mentre si occupa di eventi culturali.

Guardando al futuro, Milly Carlucci ha in programma di tornare in onda nel 2025 con possibili novità. Secondo Oggi, la conduttrice sta prendendo in considerazione l’idea di un talent simile a “Amici di Milly Carlucci” o il ritorno de “Il Cantante Mascherato”. Ha affermato che ci sono nuove idee in fase di sviluppo e ha confermato che nella prima parte del 2025 ci sarà un nuovo programma, anche se non ha rivelato quale sarà la scelta finale della Rai. Ha espresso il desiderio di continuare con “Il Cantante Mascherato”, che ha già avuto successo per quattro edizioni e potrebbe riservare ancora molte sorprese al pubblico.

Carlucci, nota per aver lanciato molti artisti, sembra dunque fronteggiare l’imminente debutto di #Amici24 con una proposta di talento, dimostrando la sua intenzione di continuare a innovare e coinvolgere il pubblico con nuovi format. La potenziale riproposizione de “Il Cantante Mascherato”, se rivisitato, potrebbe risultare molto interessante e in linea con i gusti del pubblico attuale.