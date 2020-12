Milly Carlucci durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha più volte battibeccato con Guillermo Mariotto, che mai come quest’anno ha trasformato la gara di ballo in un vero e proprio Mariotto Show. Fra commenti imbarazzanti su Elisa Isoardi ed uscite volgari sul peso di Rossella Erra, Mariotto ha rischiato più volte di far perdere la pazienza alla conduttrice.

Per questo motivo non mi stupisce la notizia battuta da Dagospia che vedrebbe la non-riconferma fra i giurati de Il Cantante Mascherato proprio dello stilista.

“Dopo la pioggia di critiche a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto è stato “bocciato” da Milly Carlucci che lo ha escluso dalla giuria de Il Cantante Mascherato. Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo”.

Milly Carlucci: la sua scelta al posto di Mariotto

La pubblicazione della notizia di Dagospia sul destino di Guillermo Mariotto ha fatto schizzare in prima pagina un vecchio articolo di TvBlog passato in sordina (forse perché pubblicato proprio la Vigilia di Natale) che parlava dell’arrivo di Costantino Della Gherardesca fra i giurati de Il Cantante Mascherato. Che sia lui, quindi, a prendere il posto di Mariotto?

“Stando a quanto risulta a Blogo, insieme ai confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo, sembra sempre più probabile la presenza di Costantino Della Gherardesca. Il suo nome era già stato accostato a Il cantante mascherato nelle scorse settimane, anche e soprattutto in virtù dell’ottima performance dell’ironico conduttore nelle vesti di concorrente dell’altra creatura della Carlucci, ossia Ballando con le stelle”.

Vi ricordo che Il Cantante Mascherato tornerà a fine gennaio e queste sono le maschere in gara: Alieno, Farfalla, Gatto, Giraffa, Lupo, Orso, Pappagallo, Pecorella e Tigre Azzurra.