Milly Carlucci oggi pomeriggio era tra i tanti volti noti che hanno partecipato al corteo funebre di Raffaella Carrà. La regina di Ballando con le Stelle si è fermata pochi minuti a parlare con un’inviata del Tg1 ed ha fatto delle rivelazioni. La conduttrice ha confessato di aver contattato mesi fa Raffaella, ma non ha avuto nessuna risposta. Per questo la Carlucci ha pensato che la collega fosse in vacanza.

“L’abbiamo contattata all’inizio di quest’anno, stavo facendo “Il Cantante Mascherato” ma non abbiamo avuto risposta. Abbiamo pensato “sarà all’estero”, “starà facendo qualcos’altro”, invece stava già male era malata e non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. La volevo, ma era molto impegnata. […] Lei era l’icona tra le icone, ci si nasce con quel talento lì, ma lei ha continuato a studiare e impegnarsi per restare la numero uno. Quello che ha fatto Raffaella è stato anche un lavoro sull’evoluzione del ruolo femminile in televisione. Lei è partita come soubrette ed è diventata un direttore artistico. Una donna che ha creato un arco di sviluppo del ruolo femminile in maniera mirabile, straordinaria”.