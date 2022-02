“Chi di noi non ha mai indossato una maschera nella vita o non ha mai lottato per toglierla? Per noi, indossare una maschera è la possibilità di essere liberi, di fare ciò che diversamente non faremmo. E lo faremo divertendoci, come forma di intrattenimento per tutta la famiglia”. Lo ha detto Milly Carlucci presentando la terza edizione de’ ‘Il Cantante Mascherato’, che condurrà su Rai1 da venerdì 11 febbraio in prima serata. Nel programma si sfidano 12 celebrity, attraverso performance canore eseguite in forma anonima grazie a maschere pittoresche e spettacolari. Tra le novità, i duetti in cui le ‘maschere’ si esibiranno con grandi nomi del panorama musicale italiano.

“Stefano Coletta mi ha chiesto che le maschere fossero umanizzate – ha detto ancora la presentatrice – perché il pubblico capisse chi celano. Noi abbiamo fatto una cosa audace: facciamo parlare i personaggi in diretta appena arrivano davanti ai giurati, i quali possono chiedere loro qualsiasi cosa. L’alterazione della voce del microfono non nasconde tutto. C’è poi l’elemento della gestualità su cui ci si può basare per capire chi è il personaggio. Ma la verità la sapremo soltanto alla fine, quando il protagonista si toglierà la maschera”.

“Ogni personaggio inizierà la sua gara facendo un duetto con un cantante che introdurrà la maschera – ha rivelato la Carlucci – Ci saranno I cugini di campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Loretta Berti, Morgan, Mimo Remigi, Mietta, la stessa Arisa (che è anche giurato), Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. Domani, ospite alla ‘Vita in diretta’, dirò gli accoppiamenti dei personaggi con le maschere. Perché – aggiunge – la new entry Arisa? Non solo perché ovviamente è esperta di musica, ma perché è una donna acutissima, che ti guarda e capisce tutto. Col suo acume saprà individuare anche le caratteristiche psicologiche dei personaggi”.