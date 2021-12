Milly Carlucci ha un’idea ben chiara del proprio modo di fare televisione ed in una recente intervista ripresa da BubinoBlog ha dichiarato:

“In tv c’è stata l’irruzione della gente comune, persone che raccontano se stesse ma aspirano a diventare famose. Pur non sapendo cantare, ballare e recitare vogliono diventare dei personaggi. Questo ha un po’ inquinato il mondo televisivo perché si mette in secondo piano il concetto di professionalità. Ci sono poi programmi come Ballando con le Stelle, ma cito per esempio anche Tale e Quale Show, dove tu hai già una professionalità e ti metti in gioco nel ballo o nell’imitazione. Certo, la tv oggi non è più quella didattica degli anni ’60. Il nostro compito è quello di mescolare pillole di bellezza e attualità con il racconto di emozioni, ballo e storie personali, con moda e musica”.

La conduttrice nelle proprie trasmissioni non vuole dare spazio alla gente comune che non sa fare niente, ma a professionisti.

“L’idea della tv della gente comune ci ha portato un po’ fuori strada. Si pensa che basti buttare qualcuno davanti alla telecamera e qualcosa succederà. Non è vero perché negli anni ci siamo accorti che buttando a casaccio delle persone, poi sei costretto per avere qualcosa a fare delle cose trucide. Il famoso choc che devi creare visto che non c’è sostanza. Invece vale la pena lavorare di più sui contenuti e prepararli bene. C’è un grandissimo spazio ancora da esplorare in una televisione che non sia fatta solo di urla e choc”.

L’allusione ad alcuni programmi soprattutto della concorrenza sembra palese. Nel dubbio Milly Carlucci, fra le pagine de Il Fatto Quotidiano, ha poi fatto chiarezza sul capitolo Barbara d’Urso.

“Anni fa ho avuto dei contatti con Barbara d’Urso per fare la ballerina per una notte. Poi aveva troppe cose da fare, iniziava un serale e faceva tre programmi contemporaneamente. Era impossibile. Da allora non ho più avuto contatti, con ciò non è affatto diminuita la stima e la simpatia”.

Sabato sera Ballando con le Stelle avrà come ospiti Alberto Angela e Red Canzian. La d’Urso è slittata (se mai vorrà) al 2022.